Enshu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enshu hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 28.78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Enshu -6.110 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 5.83 Milliarden JPY gegenüber 4.58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch