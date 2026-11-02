Enrad Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Enrad Registered äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.05 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.050 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12.9 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch