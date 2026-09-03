Enrad Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Enrad Registered gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.12 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Enrad Registered ein EPS von -0.130 SEK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Enrad Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26.57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.2 Millionen SEK im Vergleich zu 15.2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch