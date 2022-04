ENR Russia Invest schreibt 2021 wieder schwarze Zahlen

Genf (awp) - Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 3,34 Millionen nach einem Verlust von 5,73 Millionen Franken im Jahr davor, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mitteilte.

Der innere Wert (NAV) lag per Ende 2021 bei 40,80 Millionen Franken, rund 10 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Im Jahr 2021 investierte ENR Russia Invest laut Mitteilung weitere 1,08 Millionen Franken in das Blumenanbaugeschäft. Die Gewächshäuser seien nahezu voll ausgelastet gewesen und auch der Verkauf habe sich gut entwickelt, heisst es weiter. Auch im Geschäftszentrum Petrovsky Fort in St. Petersburg habe der Gesamtleerstand auf 8 Prozent von 20 Prozent per Ende 2020 verringert werden können.

Noch keine Auswirkungen auf die Geschäfte sieht die Gesellschaft durch den Krieg in der Ukraine und die umfassenden Sanktionen gegen Russland. Die auf den Inlandmarkt ausgerichteten Geschäfte liefen weiterhin auf einem vergleichbaren Niveau wie vor dem Ausbruch des Konflikts, heisst es. Die grössten Herausforderungen lägen derzeit bei der Währungsumwandlung und den Kapitalkontrollen. Hier würden mögliche Massnahmen geprüft, um diese Herausforderungen in einem sich rasch verändernden Umfeld zu bewältigen, so die Meldung.

