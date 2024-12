ENR Russia-Aktionäre segnen Dekotierung ab

Der Verwaltungsrat kann damit die nötigen Schritte für das De-Listing der Aktien an der Schweizer Börse SIX einleiten, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

ENR-Russia wurde von Finanzgruppe Valartis übernommen und hielt nach Abschluss des Kaufangebots 99,76 Prozent der Aktien. Dies war die Folge eines grösseren Deals. So verkauft Valartis ihre Minderheitsbeteiligung an Georg von Opels Athris Holding an diese und erhielt im Gegenzug 892'703 ENR-Russia-Invest-Papiere sowie eine Geldzahlung. Die Athris Holding, welche an der Berner Börse BX kotiert ist, hielt gemäss den letzten Angaben einen Anteil an ENR-Russia von gut einem Drittel.

cg/

Genf (awp)