EnPro Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EnPro Industries liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EnPro Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.01 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 350.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 286.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch