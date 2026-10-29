Enphase Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enphase Energy präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 293.3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 28.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410.4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch