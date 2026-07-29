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29.07.2026 05:11:49

Enphase Energy, Inc. Reports Decline In Q2 Income

Enphase Energy
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(RTTNews) - Enphase Energy, Inc. (ENPH) reported earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $36.08 million, or $0.27 per share. This compares with $37.05 million, or $0.28 per share, last year.

Excluding items, Enphase Energy, Inc. reported adjusted earnings of $61.52 million or $0.47 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 19.6% to $291.85 million from $363.15 million last year.

Enphase Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $36.08 Mln. vs. $37.05 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.28 last year. -Revenue: $291.85 Mln vs. $363.15 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 290.0 M To $ 320.0 M

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Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

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