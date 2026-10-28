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28.10.2026 04:19:05
Enphase Energy, Inc. Q3 Profit Falls
(RTTNews) - Enphase Energy, Inc. (ENPH) announced earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $23.39 million, or $0.17 per share. This compares with $66.64 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, Enphase Energy, Inc. reported adjusted earnings of $54.00 million or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 28.5% to $293.33 million from $410.43 million last year.
Enphase Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.39 Mln. vs. $66.64 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.50 last year. -Revenue: $293.33 Mln vs. $410.43 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 225.0 M To $ 255.0 M
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