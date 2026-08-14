Enovix veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enovix hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch