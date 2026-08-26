Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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26.08.2026 12:30:00
Enorme Reserven: Lufthansa-Starlink mit sechs Geräten getestet
Starlink-Flug wurde unser Digital Passenger Andreas Sebayang vom Angebot überrascht. Dieses Mal gab es Starlink dafür mit Ankündigung. Mit Vorbereitung und sechs WLAN-Geräten ging es ins schnelle Starlink-Netz der Lufthansa. Ein Gerät mochte aber nicht mitspielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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25.08.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
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25.08.26
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25.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
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24.08.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
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24.08.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)