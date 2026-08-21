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21.08.2026 06:37:00
Enorama Pharma AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Enorama Pharma AB hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.18 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enorama Pharma AB ein Ergebnis je Aktie von -0.280 SEK vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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