Enomoto legte Quartalsergebnis vor

Enomoto hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 94.14 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Enomoto noch ein Gewinn pro Aktie von 50.93 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29.76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7.51 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch