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12.08.2026 06:37:00
Enomoto hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Enomoto hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 77.93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 41.27 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Enomoto mit einem Umsatz von insgesamt 8.72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22.06 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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