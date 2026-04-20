Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’219 -1.6%  SPI 18’677 -1.1%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’382 -1.3%  Euro 0.9191 0.1%  EStoxx50 5’976 -1.4%  Gold 4’810 -0.4%  Bitcoin 58’773 1.4%  Dollar 0.7813 -0.1%  Öl 94.8 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Manycore-Hype hält an: Aktie setzt Rally am zweiten Handelstag fort
BYD drängt in Europas Autolobby - Aktie verliert
DroneShield-Aktie fester: Quartalszahlen stehen bald an - Worauf sich Anleger freuen können
Siemens Energy-Aktie im Minus: Gewinnmitnahmen nach Rekordkurs
HENSOLDT-Aktie unbeeindruckt: Zulieferer will Voith-Mitarbeiter einstellen - so reagieren Branchenkollegen Rheinmetall, RENK & TKMS
Suche...

Ennis Aktie 928489 / US2933891028

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.04.2026 14:07:23

Ennis Q4 Net Earnings Slip Despite Revenue Gain

Ennis
21.71 USD 1.90%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Ennis, Inc., (EBF) a U.S. based supplier of business products, Monday reported lower earnings for its fourth quarter in spite of higher revenues

For the fourth quarter, Net earnings came in at $8.84 million compared to $9.02 million last year.

The company reported a one time other expense of $4.2 million this quarter as compared to an income of $406 million reported for the same period previous year.

Diluted earnings per share were $0.35 for the quarter, flat with the prior year

However, quarterly revenue rose 4 percent to $96.4 million, helped by acquisitions that contributed $8.8 million to sales 

On the New York Stock Exchange, shares of Ennis were losing 1.84 percent in pre market activity at $21.30, after closing Friday's regular trading 1.69 percent higher at $21.67

Nachrichten zu Ennis IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Ennis IncShs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:48 UBS Logo UBS KeyInvest: Jede Menge Bewegung
09:11 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
17.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
17.04.26 Anleger halten sich zurück
17.04.26 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’757.99 19.75 SA6BMU
Short 14’039.75 13.91 SK8B9U
Short 14’580.93 8.86 S6EBTU
SMI-Kurs: 13’219.16 20.04.2026 13:55:43
Long 12’643.14 19.46 SKPBQU
Long 12’373.83 13.99 S9OBOU
Long 11’832.79 8.95 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie vor möglichem Kursschub: Tesla-Konkurrent plant ambitionierte Exportoffensive für 2026
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
SMI und DAX mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen im Plus
Gold, Öl & Co. in KW 16: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.