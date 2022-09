Ennis öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Börse aktuell - Live Ticker

Die US-Börsen drehten im Montagshandel ins Plus. Dem heimischen gelang ebenso wie dem deutsche Aktienmarkt nach einem schwachen Start letztlich noch der Sprung in die Gewinnzone. An den asiatischen Börsen ging es am Montag bergab - Japans Börsen blieben wegen eines Feiertags geschlossen.