Ennis Aktie 928489 / US2933891028
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22.06.2026 12:41:19
ENNIS INC Reveals Advance In Q1 Profit
(RTTNews) - ENNIS INC (EBF) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $9.88 million, or $0.39 per share. This compares with $9.79 million, or $0.38 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.5% to $98.61 million from $97.19 million last year.
ENNIS INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.88 Mln. vs. $9.79 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.38 last year. -Revenue: $98.61 Mln vs. $97.19 Mln last year.
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