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22.09.2026 06:37:00
Ennis gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ennis hat am 21.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.37 Prozent auf 102.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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