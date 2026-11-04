Enlight Renewable Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Enlight Renewable Energy gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.63 ILS, nach 0.610 ILS im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Enlight Renewable Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 563.7 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 465.8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch