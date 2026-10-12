Enjin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Enjin präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.55 JPY, nach 4.46 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 755.1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48.64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enjin einen Umsatz von 508.0 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch