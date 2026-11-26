Die Eniwa AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Gewinn deutlich gesteigert und profitiert dabei sowohl von einem höheren Energieabsatz als auch von einem verbesserten Finanzergebnis. Der regionale Energieversorger erzielte […]

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