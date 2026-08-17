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17.08.2026 06:37:00
enish stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
enish hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das enish ein Ergebnis je Aktie von -15.600 JPY vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat enish in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13.45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 449.4 Millionen JPY im Vergleich zu 519.2 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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