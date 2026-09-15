Enigmo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Enigmo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6.18 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -3.190 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.99 Prozent auf 1.29 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.40 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch