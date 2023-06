Eni will mit Libyen an Verringerung von Treibhausgasemissionen arbeiten

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt war am Mittwoch eine schwächere Tendenz zu beobachten. Der DAX bewegte sich am Mittwoch im Minus. Die US-Börsen zeigen sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die asiatischen Anleger konnten sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.