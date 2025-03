Eni verkauft afrikanische Beteiligungen für 1,65 Milliarden USD

Von Maitane Sardon

DOW JONES--Eni trennt sich von Beteiligungen an Vermögenswerten in der Elfenbeinküste und der Republik Kongo. Wie der italienische Ölkonzern mitteilte, verkauft er die Beteiligungen für 1,65 Milliarden US-Dollar an den niederländischen Energie- und Rohstoffkonzern Vitol. Eni will damit sein Explorations- und Fördergeschäft optimieren.

