Eni-Tochter Var Energi plant Börsengang in Oslo

Der Plan folgt auf die Ankündigung der Aktionäre Eni SpA und HitecVision AS im Oktober, eine strategische Überprüfung der künftigen Eigentümerstruktur von Var Energi einzuleiten, um das künftige Wachstum besser verfolgen und die Wertschöpfung maximieren zu können.

Var Energi teilte mit, dass der Börsengang voraussichtlich aus einem Verkauf der bestehenden Aktien von Eni und HitecVision bestehen wird, die derzeit 69,85 Prozent bzw 30,15 Prozent der Anteile halten, und dass er von den Genehmigungen der Oslo Bors und der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde sowie von den vorherrschenden Bedingungen auf dem Aktienmarkt abhängig ist.

Eni und HitecVision beabsichtigen, auch nach dem Börsengang aktive Eigentümer zu bleiben, wobei Eni die Absicht hat, eine Mehrheitsbeteiligung zu behalten.

Var Energi ist ein unabhängiger Öl- und Gasproduzent, der ausschliesslich auf dem norwegischen Festlandsockel Explorations-, Erschliessungs- und Produktionsaktivitäten durchführt. Er wurde 2018 durch den Zusammenschluss von Eni Norge und Point Resources gegründet.

Das Unternehmen erzielte in den neun Monaten bis zum 30. September 2021 Erdöleinnahmen in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow belief sich in diesem Zeitraum auf 1,6 Milliarden Dollar.

Von Dominic Chopping

FRANKFURT (Dow Jones)