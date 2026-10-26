Eni hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eni liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eni die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1.09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eni 0.250 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.65 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.20 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.839 EUR sowie einen Umsatz von 34.07 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch