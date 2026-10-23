Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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23.10.2026 09:48:37
Eni-Aktie steigt: Konzern hebt Aktienrückkäufe an und kündigt Sonderdividende an - Gewinnsprung im Fokus
Die stark gestiegenen Ölpreise haben dem italienischen Ölkonzern Eni im Sommer noch mehr Gewinn eingebracht als erwartet.
Im dritten Quartal erzielte Eni einen bereinigten Überschuss von 2,8 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 2,5 Milliarden gerechnet.
Ölkonzerne haben in diesem Jahr von den hohen Ölpreisen und gestiegenen Margen für Raffinerien profitiert. Die Preise für Kraftstoffe wie Diesel kletterten dadurch noch stärker als der Rohölpreis, der infolge des Iran-Kriegs und der Sperrung der Strasse von Hormus steil gestiegen war. Eni hat seine Öl- und Gasproduktion in der Folge ausgebaut.
Im Mailänder Handel gewinnt die Eni-Aktie zwischenzeitlich 3,2 Prozent auf 26,97 Euro.
/stw/men/jha/
MAILAND (awp international)
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