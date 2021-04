Eni-Aktie leichter: Eni erzielt wieder Gewinn und denkt über Börsengang von Teilgeschäften nach

Den Produktionsausblick für das laufende Jahr bekräftigte die Eni SpA

Der Umsatz stieg in den drei Monaten laut Mitteilung auf 14,49 Milliarden von 13,87 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte spürbar auf 270 Millionen von 59 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern den weiteren Angaben zufolge 856 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Eni unter anderem wegen Wertminderungen von Vermögenswerten und negative Bewertungen von Derivaten noch einen Milliardenverlust von 2,93 Milliarden Euro verzeichnet.

Für das Gesamtjahr rechnet Eni weiter mit einer Förderung von rund 1,7 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.

Eni denkt über Börsengang von Teilgeschäften nach

Der italienische Energiekonzern Eni SpA erwägt einen Börsengang sowie den Verkauf oder Tausch einer Minderheitsbeteiligung an einer neuen Geschäftseinheit, die seine Aktivitäten im Bereich Privatkunden und erneuerbare Energien vereint.

Der italienische Öl - und Gaskonzern kündigte an, dass der Zweck der neuen Einheit die Entwicklung von erneuerbarer Erzeugungskapazität von mehr als 5 Gigawatt bis 2025 sein soll. "Diese Kapazität wird dem wachsenden Kundenstamm des Unternehmens angeboten werden, der bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 11 Millionen Kunden umfassen soll, wobei das gesamte EBITDA von 600 Millionen Euro im Jahr 2021 auf über 1 Milliarde Euro im Jahr 2025 steigen soll", so Eni. Die Eni-Aktie gibt am Vormittag in Mailand um 1,16 Prozent auf 10,08 Euro nach.

