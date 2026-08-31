YPF Aktie 92041 / US9842451000
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31.08.2026 09:06:00
Eni-Aktie im Plus: Einstieg bei Explorationsblock vor Uruguays Küste
Eni steigt in das Offshore-Energiegeschäft in Uruguay ein.
Miwen ist die Tochtergesellschaft von YPF, einem Energieunternehmen mehrheitlich im Besitz der argentinischen Regierung.
Das Unternehmen hat keine finanziellen Details bekannt gegeben.
Anleger reagieren euphorisch auf die Neuigkeiten und schicken die Eni-Aktie in Mailand zeitweise um 1,92 Prozent nach oben auf 23,22 Euro.
DJG/DJN/uxd/hab
Von Najat Kantouar
DOW JONES
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