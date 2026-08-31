Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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31.08.2026 08:39:00
Eni-Aktie im Fokus: Einstieg bei Explorationsblock vor Uruguays Küste
Eni steigt in das Offshore-Energiegeschäft in Uruguay ein.
Miwen ist die Tochtergesellschaft von YPF, einem Energieunternehmen mehrheitlich im Besitz der argentinischen Regierung.
Das Unternehmen hat keine finanziellen Details bekannt gegeben.
DJG/DJN/uxd/hab
Von Najat Kantouar
DOW JONES
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