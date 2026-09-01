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Billam PLCShs Aktie 2085942 / GB00B06CZD75

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01.09.2026 12:09:36

Engie und Nokia kommen wohl in EuroStoxx - VW und Wolters raus

ZÜRICH (awp international) - Der französische Versorger Engie und der finnische Netzwerkausrüster Nokia sind wohl ab Mitte September im EuroStoxx 50 zu finden. An diesem Dienstagabend erfolgt die reguläre Index-Überprüfung durch ISS Stoxx. Und basierend auf den letzten Marktdaten vom 31. August sieht JPMorgan-Experte Pankaj Gupta Engie und Nokia als Neulinge, die Volkswagen und den niederländischen Informationsdienstleister Wolters Kluwer ersetzen werden.

Üblicherweise werden die Ergebnisse der Indexüberprüfung nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr (MEZ) bekannt gegeben. In Kraft treten sie dann am Montag, 21. September.

Ende Juli hatte Gupta auch Eon und der französischen Grossbank Societe Generale recht gute Chance auf einen Aufstieg eingeräumt. Sie kommen nun wohl doch nicht zum Zuge. Dafür dürfen die von Gupta zwischenzeitlich für abstiegsgefährdet gehaltenen Aktien von BMW wohl ihren Platz behalten./ag/stk

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Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’906.20 19.57 SXBVXU
Short 15’200.48 13.94 SQBT1U
Short 15’772.02 8.87 STBNIU
SMI-Kurs: 14’214.77 01.09.2026 11:55:36
Long 13’734.69 19.71 SMBH3U
Long 13’414.45 13.80 SVBOKU
Long 12’856.36 8.96 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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