Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’048 0.2%  SPI 21’217 0.3%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’617 0.7%  Euro 0.9179 0.0%  EStoxx50 6’305 0.6%  Gold 4’126 1.5%  Bitcoin 65’637 -0.2%  Dollar 0.8171 0.0%  Öl 95.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Wie viel Verlust eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren
BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab
Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Jahresziele im Blick 05.11.2026 09:29:00

Engie-Aktie fällt dennoch: Energiekonzern wird für das Gesamtjahr optimistischer

Engie-Aktie fällt dennoch: Energiekonzern wird für das Gesamtjahr optimistischer

Der französische Energieversorger geht mit wachsendem Vertrauen in die letzten Monate des Jahres.

Engie
22.06 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen
Der französische Energieversorger Engie blickt mit mehr Zuversicht auf den Rest des Jahres. Dank der starken Ergebnisse in den ersten neun Monaten werde nun das obere Ende der jeweiligen Prognosespannen erwartet, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Für den Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft liegt diese bei 4,9 bis 5,5 Milliarden Euro. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stehen 9,2 bis 10,2 Milliarden Euro im Plan, wobei die Franzosen hier ihr Atom-Geschäft ausklammern.

Engie steigert Umsatz und operatives Ergebnis

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz von Engie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 3 Prozent auf 54,3 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben davon mit knapp 7 Milliarden Euro sogar rund 10 Prozent mehr übrig. Dabei half auch die im Frühjahr erfolgte Milliarden-Übernahme des britischen Netzbetreibers UK Power Networks, der seit Mai fast eine halbe Milliarde beisteuerte. Aus eigener Kraft hätte Engie das Ergebnis um 3,3 Prozent gesteigert.

Kosteneinsparungen und Energiemärkte stützen Ausblick

"Das dritte Quartal ist etwas besser verlaufen als erwartet, und wir haben gute Klarheit für das vierte Quartal", sagte Finanzchef Pierre-Francois Riolacci in einer Telefonkonferenz. Dies sei auf Kosteneinsparungen, eine Erholung der Strompreise und günstigere Bedingungen auf den Gasmärkten zurückzuführen, erklärte er. Der Iran-Krieg hat die Energiemärkte in diesem Jahr durcheinandergewirbelt, wodurch Unternehmen wie Engie - das im Gashandel tätig ist - von den Preisschwankungen profitieren konnten.

In Paris gibt die Engie-Aktie zeitweise 0,83 Prozent auf 23,87 Euro ab.

PARIS (awp international)

Weitere Links:

Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
Oktober 2026: So schätzen Experten die Engie (ex GDF Suez)-Aktie ein
Aktien von Engie und Nokia rücken auf - VW und Wolters Kluwer fliegen aus dem EURO STOXX 50

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.10.26 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
09:21 SMI knackt 15.000er-Marke
08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
04.11.26 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’731.90 19.51 SQRBDU
Short 16’035.72 13.97 S4QBAU
Short 16’683.24 8.35 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’048.14 05.11.2026 10:48:40
Long 14’467.32 19.38 SY17BU
Long 14’142.05 13.78 SMBVRU
Long 13’554.70 9.00 SGBWIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Novo Nordisk-Aktie gesucht: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.