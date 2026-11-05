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05.11.2026 09:29:00
Engie-Aktie fällt dennoch: Energiekonzern wird für das Gesamtjahr optimistischer
Der französische Energieversorger geht mit wachsendem Vertrauen in die letzten Monate des Jahres.
Engie steigert Umsatz und operatives Ergebnis
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz von Engie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 3 Prozent auf 54,3 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben davon mit knapp 7 Milliarden Euro sogar rund 10 Prozent mehr übrig. Dabei half auch die im Frühjahr erfolgte Milliarden-Übernahme des britischen Netzbetreibers UK Power Networks, der seit Mai fast eine halbe Milliarde beisteuerte. Aus eigener Kraft hätte Engie das Ergebnis um 3,3 Prozent gesteigert.
Kosteneinsparungen und Energiemärkte stützen Ausblick
"Das dritte Quartal ist etwas besser verlaufen als erwartet, und wir haben gute Klarheit für das vierte Quartal", sagte Finanzchef Pierre-Francois Riolacci in einer Telefonkonferenz. Dies sei auf Kosteneinsparungen, eine Erholung der Strompreise und günstigere Bedingungen auf den Gasmärkten zurückzuführen, erklärte er. Der Iran-Krieg hat die Energiemärkte in diesem Jahr durcheinandergewirbelt, wodurch Unternehmen wie Engie - das im Gashandel tätig ist - von den Preisschwankungen profitieren konnten.
In Paris gibt die Engie-Aktie zeitweise 0,83 Prozent auf 23,87 Euro ab.
PARIS (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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