International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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28.09.2026 08:30:47
Engere Zusammenarbeit: Iberia und Iberia Express einigen sich mit Piloten
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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10:02
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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25.09.26
|Zuversicht in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
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22.09.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
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21.09.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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14.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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14.09.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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14.09.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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11.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
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|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
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|11.08.26
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|Bernstein Research
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|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.