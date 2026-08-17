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17.08.2026 06:37:00
Enex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enex lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 299.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enex ein Ergebnis je Aktie von 100.00 KRW vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22.48 Prozent auf 42.49 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54.82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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