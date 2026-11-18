Enex lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 166.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enex ein Ergebnis je Aktie von -65.000 KRW vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Enex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45.59 Milliarden KRW im Vergleich zu 52.05 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch