Enertopia: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Enertopia liess sich am 16.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enertopia die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.060 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Enertopia ein Ergebnis je Aktie von -0.200 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch