EnerSys Cos: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EnerSys Cos stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 935.6 Millionen USD – ein Plus von 4.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EnerSys Cos 893.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch