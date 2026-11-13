EnerSys Cos: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EnerSys Cos stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.80 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.15 Prozent auf 949.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte EnerSys Cos 951.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch