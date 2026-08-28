Enersize hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Enersize hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53.23 Prozent zurück. Hier wurden 0.3 Millionen SEK gegenüber 0.6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch