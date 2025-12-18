Actuant Aktie 1185073 / US00508X2036
18.12.2025 01:21:47
Enerpac Tool Group Corp. Profit Drops In Q1
(RTTNews) - Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $19.13 million, or $0.36 per share. This compares with $21.72 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Enerpac Tool Group Corp. reported adjusted earnings of $19.20 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.7% to $144.21 million from $145.20 million last year.
Enerpac Tool Group Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.13 Mln. vs. $21.72 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.40 last year. -Revenue: $144.21 Mln vs. $145.20 Mln last year.
Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.
Themen im Gespräch:
💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut
Börse aktuell - Live TickerKeine Jahresendrally in Sicht: SMI letztlich tiefer -- DAX schliesst unter 24'000 Punkten -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich etwas schwächer, während der deutsche Leitindex moderate Verluste einsteckte. An der Wall Street ging es teils deutlicher abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.