ENERJISA ENERJI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ENERJISA ENERJI hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1.35 TRY gegenüber 0.430 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.11 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ENERJISA ENERJI einen Umsatz von 46.89 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch