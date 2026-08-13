Energy Vault verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Energy Vault hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Energy Vault -0.220 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Energy Vault in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104.11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.4 Millionen USD im Vergleich zu 8.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch