Energy Vault hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Energy Vault lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.160 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Energy Vault in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 60.77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13.1 Millionen USD im Vergleich zu 33.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch