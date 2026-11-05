Energy Transfer Equity LP Partnership Units: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Energy Transfer Equity LP Partnership Units hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.33 USD, nach 0.280 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.10 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 85.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch