Energy Services of America: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Energy Services of America hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Energy Services of America 0.120 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 130.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Energy Services of America einen Umsatz von 103.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch