Energy Services Of America Corp Announces Decline In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Energy Services of America Corp (ESA) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $4.24 million, or $0.25 per share. This compares with $6.66 million, or $0.40 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.3% to $130.07 million from $104.66 million last year.
Energy Services of America Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.24 Mln. vs. $6.66 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.40 last year. -Revenue: $130.07 Mln vs. $104.66 Mln last year.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegte. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.