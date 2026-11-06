Energy Fuels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Energy Fuels präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.2 Millionen USD – ein Plus von 64.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energy Fuels 17.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch