Energy Focus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Energy Focus veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 228.95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch