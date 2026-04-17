Energy Focus Aktie 24981123 / US29268T3005
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17.04.2026 18:57:26
Energy Focus Stock Skyrockets 267% On Data Center Project
(RTTNews) - Energy Focus, Inc. (EFOI) surged 266.99 percent to $7.67, gaining $5.58 on Friday, as investors reacted to the company's update on major data center projects and growing exposure to AI-driven infrastructure demand.
The stock is currently trading at $7.67, compared to its previous close of $2.09 on the Nasdaq. During the session, it reached a high of $9.84 and a low of $5.00, with massive trading volume of 131,360,137 shares, far exceeding its average volume of 19,168.
The rally follows progress on Project G, which has been completed, and Project Y, a multi-year data center infrastructure program valued at approximately $6.6 million through 2027.
Energy Focus' 52-week range stands between $1.43 and $9.84.
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